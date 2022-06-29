Жуткое ДТП в Карагандинской области: двое погибли, пострадали семеро детей и трое взрослых

Место происшествия. Фото: instagram.com/dorogi_karagandy

В Нуринском районе произошло жуткое лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали семеро малолетних детей и трое взрослых. Оба водителя транспортных средств скончались, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Лобовое столкновение автомобилей произошло на автодороге Жараспай-Нура в 4 км от поселка Нура ночью 28 июня.

Фотографии и видео с места ДТП были опубликованы в социальных сетях. Автор утверждает, что в результате аварии пострадали семеро детей и их родители. Некоторые находятся в реанимации.

В пресс-службе ДП Карагандинской области рассказали подробности жуткого происшествия.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 58-летний водитель Honda Odyssey. Он, двигаясь по автодороге Жараспай-Нура, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Volkswagen Golf под управлением 25-летнего водителя.

"В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель Honda Odyssey. Водитель Volkswagen умер в медицинском учреждении. Пассажиры Golf: супруги 33 и 37 лет, а также их дети 11, 8, 7, 6, 5, 3, 2 лет и 19-летний брат женщины, доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские зарегистрировали данный факт и назначили соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976271-zhutkoe-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-dvoe-pogibli-postradali-semero-detey-i-troe-vzroslyh/