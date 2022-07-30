Военному, сбившему велосипедиста из Сарани, вынесли обвинительный приговор

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Военный суд Акмолинского горнизона вынес приговор военнослужащему, который сбил велосипедиста из Сарани, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Военнослужащий-контрактник воинской части №44803 города Сарань предстал перед судом за смертельный наезд на 31-летнего велосипедиста Кайрата Ташенова спустя год после происшествия.

Отмечается, что следствие несколько раз прекращалось, после чего адвокаты потерпевшей стороны обжаловали действия дознавателей, и дело возобновляли. За это время военного успели уволить из части, но он находился на свободе.

Ему вменялось обвинение по части 3 статьи 345-1 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Недавно уголовное дело было передано в военный суд Акмолинского гарнизона.

В суде установили, что подсудимый совершил наезд на велосипедиста будучи в нетрезвом состоянии и управляя автомобилем сослуживца. Последний был признан гражданским ответчиком по делу.

Суд приговорил подсудимого к трем с половиной годам лишения свободы с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Напомним, наезд на велосипедиста произошел в мае прошлого года: военнослужащий на авто сбил мужчину, когда он возвращался домой на велосипеде. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в медучреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980994-voennomu-sbivshemu-velosipedista-iz-sarani-vynesli-obvinitelnyy-prigovor/