Смертельное ДТП в Актюбинской области: Land Cruiser Prado смяло при столкновении с грузовиком

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области с участием Toyota Land Cruiser Prado и грузовика. В результате столкновения внедорожник смяло. Подробности аварии озвучили в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 25 июля примерно в 23.00 часов 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на 242 км автодороги Актобе-Астрахань допустил столкновение с автомашиной "ГАЗ".

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В результате на месте происшествия от полученных травм скончался один пассажир внедорожника, еще два пассажира были доставлены в ЦРБ Байганинского района.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Стражи порядка выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 26 июля на трассе в Кызылординской области столкнулись легковые машины Toyota и Daewoo. В результате на месте происшествия скончались пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980272-smertelnoe-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-land-cruiser-prado-smyalo-pri-stolknovenii-s-gruzovikom/