Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

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Ночью 26 июля на трассе в Кызылординской области произошло ДТП, унесшее пять жизней. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 26 июля около 03.00 часов ночи на трассе Западная Европа - Западный Китай в районе села Тан Жалагашского района произошло столкновение двух легковых машин Toyota и Daewoo Nexia.

В результате на месте происшествия скончались оба водителя, а также три пассажира Nexia.

В ДП Кызылординской области отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980264-pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-kyzylordinskoy-oblasti/