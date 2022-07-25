Три человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области (видео)

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области/azh.kz

Три человека погибли в аварии на трассе республиканского значения Атырау-Уральск. ДТП произошло 24 июля. Об этом сообщили в ДП Атырауской области, передает "Ак Жайык".

По информации ведомства, авария произошла 24 июля около 23.00 часов. На 19 км трассы республиканского значения Атырау-Уральск столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и "ВАЗ".

"Водитель и два пассажира автомобиля "ВАЗ" скончались на месте. Ведется расследование", - рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на повороте с трассы Атырау-Актобе в село Байгетобе Макатского района перевернулся автомобиль Lada Priora. В результате ДТП водитель 1974 года рождения погиб на месте происшествия. Пассажир с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979987-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-video/