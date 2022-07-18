Авто перевернулось на трассе в Атырауской области. Погиб водитель
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В результате ДТП, произошедшего накануне в Атырауской области, погиб водитель авто, а пассажир с травмами попал в больницу, сообщает МИА "Казинформ".
По информации полицейских, во второй половине дня на повороте с трассы Атырау – Актобе в село Байгетобе Макатского района перевернулся автомобиль марки Lada Priora.
В результате происшествия водитель 1974 года рождения погиб на месте.
Пассажир (того же года рождения) с различными телесными повреждениями был доставлен в Макатскую районную больницу – он находится под наблюдением врачей.
Полицейские подчеркнули, что по данному факту в настоящее время проводится расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978888-avto-perevernulos-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-pogib-voditel/