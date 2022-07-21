"КамАЗ" упал с моста в Жезказгане (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/patriotkaragandy

"КамАЗ" сорвался и упал с моста в Жезказгане. Стражи порядка зарегистрировали данный факт. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что 20 июля около 14.05 часов 64-летний водитель "КамАЗа" не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с моста.

С места происшествия водителя доставили в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии в Жезказгане. Момент ДТП попал на видео. Пострадавшую 9-летнюю девочку доставили в больницу. 20-летнего подозреваемого задержали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979501-kamaz-upal-s-mosta-v-zhezkazgane-video/