Мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии в Жезказгане
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В социальных сетях распространяется ролик, на котором водитель мотоцикла на скорости сбивает девочку, переходящую дорогу. Инцидент произошел в Жезказгане, в полиции региона прокомментировали произошедшее.
Видео опубликовали в паблике my.zhez в Instagram. На кадрах видно, как мотоциклист сбивает ребенка и покидает место происшествия.
Пресс-служба ДП Карагандинской области по данному факту сообщила, что инцидент произошел накануне, 10 июля, вечером, примерно в 20:35, на пересечении улиц Мира и Гагарина.
По данным полиции, неизвестный сбил 9-летнюю девочку на мотоцикле, после случившегося виновник аварии скрылся с места происшествия.
Ребенка доставили в медицинское учреждение.
В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний молодой человек. Факт ДТП зарегистрирован, полицейские проводят экспертизы, по результатам которых примут соответствующее решение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977907-mototsiklist-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-avarii-v-zhezkazgane/