Мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии в Жезказгане

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/my.zhez

В социальных сетях распространяется ролик, на котором водитель мотоцикла на скорости сбивает девочку, переходящую дорогу. Инцидент произошел в Жезказгане, в полиции региона прокомментировали произошедшее.

Видео опубликовали в паблике my.zhez в Instagram. На кадрах видно, как мотоциклист сбивает ребенка и покидает место происшествия.

Пресс-служба ДП Карагандинской области по данному факту сообщила, что инцидент произошел накануне, 10 июля, вечером, примерно в 20:35, на пересечении улиц Мира и Гагарина.

По данным полиции, неизвестный сбил 9-летнюю девочку на мотоцикле, после случившегося виновник аварии скрылся с места происшествия.

Ребенка доставили в медицинское учреждение.

В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний молодой человек. Факт ДТП зарегистрирован, полицейские проводят экспертизы, по результатам которых примут соответствующее решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977907-mototsiklist-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-avarii-v-zhezkazgane/