Погибший близ Иссык-Куля велосипедист оказался тренером по легкой атлетике

Мурат Джузгенбаев. Фото: instagram.com/qazathletics

В Кыргызстане погиб казахстанский тренер по легкой атлетике Мурат Джузгенбаев. В официальном Instagram-аккаунте Федерации легкой атлетики РК рассказали о погибшем и выразили соболезнования его родным.

"От имени Федерации легкой атлетики Республики Казахстан и всей общественности выражаем соболезнования родным и близким покойного в связи с безвременной кончиной Джузгенбаева Мурата Туабайулы, мастера спорта СССР, тренера высокой квалификации", – написали представители федерации.

Отмечается, что Джузгенбаев был профессиональным, честным, ответственным и трудолюбивым человеком, воспитанным рядом сильных спортсменов.

"Его мастерство и опыт никогда не будут забыты", – говорится в сообщении.

Похороны пройдут в родном селе погибшего – в селе Унгуртас Жамбылского района Алматинской области. Время будет объявлено позже.

Мужчина погиб в возрасте 58 лет. Его, напомним, сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде по обочине дороги в Иссык-Кульском районе Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978809-pogibshiy-bliz-issyk-kulya-velosipedist-okazalsya-trenerom-po-legkoy-atletike/