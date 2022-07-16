Велосипедиста из Казахстана насмерть сбили в районе Иссык-Куля

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В Иссык-Кульской области Кыргызстана произошло ДТП, в котором погиб казахстанец. Мужчина ехал на велосипеде по обочине дороги, но его неожиданно сбил Lexus.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, передает издание 24.kg.

Отмечается, что около 07:40 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступил телефонный звонок о том, что между селами Булан-Соготу и Бостери произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Выехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что 41-летний житель Бишкека, управляя автомашиной Lexus-330, врезался в машину Nissan Micra под управлением 40-летнего жителя села Григорьевка, а после – сбил велосипедиста из Казахстана, 58-летнего Д.М., ехавшего по обочине", – сообщили изданию в полиции.

По данным кыргызского ведомства, в результате ДТП гражданин Казахстана скончался на месте.

Данный факт зарегистрировали в ОВД Иссык-Кульского района, а собранные материалы передали в следственную службу для дачи юридической оценки.

Также были назначены соответствующие экспертизы и медосвидетельствование водителей на предмет употребление спиртных напитков.

Автомобиль на месте ДТП. Кадр из видео: kaktus.media

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978803-velosipedista-iz-kazahstana-nasmert-sbili-v-rayone-issyk-kulya/