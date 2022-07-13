Пассажир погиб при столкновении легкового авто и поезда в Атырауской области
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Легковой автомобиль столкнулся с товарным составом в Атырауской области. В результате аварии погиб пассажир, водитель получил травмы, передает издание "Ак-Жайык".
Инцидент произошел сегодня, 13 июля, в 20 километрах от поселка Макат. По информации издания, сотрудникам ДЧС пришлось извлекать из машины тело погибшего пассажира с помощью специального инструмента.
Сообщается, что полиция начала следственную проверку.
Как пишет издание, водитель Lada нарушил правила движения через железнодорожный переезд. Погибшему было 44 года.
Также сообщается, что 23-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Напомним, на днях смертельная авария произошла в Костанайской области. Трагедия случилась на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская. В результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли два человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978323-passazhir-pogib-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-i-poezda-v-atyrauskoy-oblasti/