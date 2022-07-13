Пассажир погиб при столкновении легкового авто и поезда в Атырауской области

Фото с места ДТП: azh.kz

Легковой автомобиль столкнулся с товарным составом в Атырауской области. В результате аварии погиб пассажир, водитель получил травмы, передает издание "Ак-Жайык".

Инцидент произошел сегодня, 13 июля, в 20 километрах от поселка Макат. По информации издания, сотрудникам ДЧС пришлось извлекать из машины тело погибшего пассажира с помощью специального инструмента.

Сообщается, что полиция начала следственную проверку.

Как пишет издание, водитель Lada нарушил правила движения через железнодорожный переезд. Погибшему было 44 года.

Также сообщается, что 23-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, на днях смертельная авария произошла в Костанайской области. Трагедия случилась на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская. В результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978323-passazhir-pogib-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-i-poezda-v-atyrauskoy-oblasti/