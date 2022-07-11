Авто столкнулось с поездом: смертельная авария произошла в Костанайской области

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Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская. В результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения" УК РК.

Стражи порядка пояснили, что сегодня, 11 июля, в 15:00 в четырех км от поселка Притобольск 65-летний водитель, управляя автомобилем марки "ВАЗ", пытался переехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Произошло столкновение с поездом, в результате которого водитель и 40-летняя пассажирка авто погибли на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщили на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы", водитель легковушки объехал впереди стоящие машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.

В компании добавили, что поезд двигался со скоростью 57 км/ч.

Также в КТЖ уточнили, что переездная сигнализация работает исправно.

"В АО "НК "Қазақстан темір жолы" создана комиссия для расследования причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977936-avto-stolknulos-s-poezdom-smertelnaya-avariya-proizoshla-v-kostanayskoy-oblasti/