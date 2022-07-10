Автомобиль слетел в реку: два человека погибли в Карагандинской области

Кадр из видео с места событий: instagram.com/dorogi_karagandy

Авария произошла на трассе "Караганда-Каркаралинск". В результате опрокидывания авто в реку погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

Трагедия произошла вечером 9 июля, примерно в 18:15, на 34-м километре автодороги "Караганды-Каркаралинск". Видео с места происшествия появилось в Сети.

На кадрах запечатлено, как неравнодушные граждане своими силами пытались вытащить утонувшую машину из воды. Они привязали к авто трос и, собравшись в цепочку, пытались извлечь его до приезда спасателей.

По данным полиции, 56-летний водитель автомашины Audi 80 не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет в реку с водоворотом.

По информации полицейских, в результате ДТП на месте погибли пассажиры в возрасте 70 и 56 лет.

"Водитель автомашины доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее недалеко от села Акой Шетского района Улытауской области столкнулись два автомобиля. В результате столкновения, погибли оба водителя и супруга одного из них. Данный факт также расследуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977739-avtomobil-sletel-v-reku-dva-cheloveka-pogibli-v-karagandinskoy-oblasti/