Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Караганда – Жезказган

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/1karagandy.kz

В Улытауской области недалеко от села Акой столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли оба водителя и супруга одного из них, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Жуткое ДТП произошло 6 июля в 17.00 часов на автодороге Караганда-Жезказган в пяти километрах от села Акой Шетского района. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах запечатлен автомобиль, разбитый всмятку, а также стоящие рядом спасатели.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что произошло столкновение двух машин.

По предварительным данным, 54-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Караганды, не убедившись в безопасности дорожного движения, врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

"В результате ДТП погибли оба водителя и 54-летняя супруга одного из них. 44-летняя жена водителя Chevrolet Cobalt и их дети 18 и 7 лет доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977286-tri-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-na-trasse-karaganda-zhezkazgan/