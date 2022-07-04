Лошадь стала причиной смертельного ДТП на трассе в Актюбинской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Пасущаяся без присмотра вдоль дороги лошадь стала причиной смертельного ДТП в Актюбинской области. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 3 июля примерно в 02.10 часов 33-летний водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны села Кобда в направлении города Актобе по автодороге Самара-Шымкент, допустил наезд на лошадь.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

С места происшествия водитель и двое пассажиров были госпитализированы в больницу. На следующий день водитель скончался от полученных травм.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению личности владельца лошади для привлечения к ответственности.

Напомним, также вечером 3 июля произошло смертельное ДТП на трассе в Атырауской области. Погиб 22-летний водитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976883-loshad-stala-prichinoy-smertelnogo-dtp-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/