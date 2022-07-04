Авто превратилось в груду металла: смертельное ДТП произошло в Атырауской области

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

Вечером 3 июля на трассе в Атырауской области произошло смертельное ДТП с участием двух машин Lada и "КамАЗа". Подробности озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 3 июля в 20.15 часов на 590 км трассы республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань 22-летний водитель Lada Priora, не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть "КамАЗа", который двигался впереди по дороге.

После удара авто выехало на встречную полосу и столкнулось со встречной Lada.

"В результате водитель автомобиля Lada Priora 2000 года рождения погиб на месте. Водитель 1995 года рождения и пассажир Lada доставлены в областную больницу. Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

На фото с места происшествия видно, что в результате аварии одна из легковых машин превратилась в груду металла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976856-avto-prevratilos-v-grudu-metalla-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-atyrauskoy-oblasti/