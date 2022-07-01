Супруги погибли в ДТП в Карагандинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/karaganda_vkurse

61-летний мужчина и его супруга погибли в результате опрокидывания в кювет большегрузного автомобиля DAF. ДТП произошло на автодороге Балхаш-Сарышаган, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Как выяснилось, смертельная авария произошла 30 июня в 15.45 часов недалеко от поселка Сарышаган.

61-летний водитель автомашины DAF, двигаясь со стороны города Балхаша, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП водитель и его 57-летняя супруга скончались на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карагандинской области в результате столкновения двух автомобилей погибли двое водителей. Кроме того, травмы различной степени получили семеро детей и трое взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976535-suprugi-pogibli-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti-video/