Водителя акимата Костаная осудили за смертельный наезд

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Сегодня, 13 июня, вынесен приговор водителю акимата Костаная. 25-летний мужчина предстал перед судом после наезда на врача Елену Сухареву, которая скончалась от полученных травм, передает "ТоболИнфо".

Прокурор настаивал на наказании в виде двух лет заключения с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Сын погибшей женщины не выразил претензий к подсудимому, на лишении свободы не настаивал.

Водитель свою вину признал полностью и принес извинения потерпевшей стороне.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и полного возмещения морального вреда. В итоге ему назначено 2 года условного срока с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла утром 15 января текущего года по улице Маяковского в Костанае. Toyota Camry сбила женщину с собакой. Пострадавшая скончалась в реанимации, животное тоже не выжило. Позже стало известно, что начался суд над водителем городского акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973846-voditelya-akimata-kostanaya-osudili-za-smertelnyy-naezd/