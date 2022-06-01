Водителя акимата Костаная судят за смертельный наезд на врача

Елена Сухарева. Фото: tobolinfo.kz

В суде №2 Костаная началось рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, который был водителем руководителя аппарата городского акимата. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, передает "ТоболИнфо".

На сегодняшнем заседании потерпевшие отсутствовали. Адвокат подсудимого подал ходатайство о заключении процессуального соглашения. Это значит, что водитель полностью признает свою вину.

Также сторона защиты попросила предоставить время для рассмотрения процессуального соглашения.

Судья Анара Шаймурунова дала неделю и назначила следующее заседание на 7 июня.

Напомним, ДТП произошло утром 15 января по улице Маяковского в Костанае. Toyota Camry сбила женщину с собакой. Пострадавшая скончалась в реанимации, животное тоже не выжило.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился водитель акимата Костаная, а под колесами погибла врач функциональной диагностики медцентра "Жемчужина" Елена Сухарева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972074-voditelya-akimata-kostanaya-sudyat-za-smertelnyy-naezd-na-vracha/