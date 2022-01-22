Елена Сухарева. Фото: tobolinfo.kz

Водитель акимата Костаная насмерть сбил врача. ДТП произошло 15 января около 8.30 часов на улице Маяковского. О погибшей коллеге рассказали в управлении здравоохранения региона, передает "ТоболИнфо".

15 января около 8.30 часов на улице Маяковского в Костанае Toyota Camry сбила женщину с собакой. Пострадавшая скончалась в реанимации.

За рулем автомобиля находился водитель акимата Костаная 1997 года рождения. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Выяснилось, что под колесами машины погибла врач функциональной диагностики медцентра "Жемчужина" Елена Сухарева.

В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в медцентре Елена Владимировна работала с момента его открытия в 2007 году.

За это время она проявила только положительные человеческие и профессиональные качества, была грамотным специалистом в сфере функциональной диагностики и ультразвукового исследования сердца, занимала должность заведующей отделением.

Елена Сухарева заслужила звание врача высшей категории, подготовила немало людей по специальности "функциональная диагностика", в сложных случаях всегда приходила на помощь и давала советы по тактике и ведению пациента.

"В коллективе Елена Владимировна была уважаемым профессионалом своего дела, к которому можно было всегда обратиться за советом и помощью. Светлая память коллеге и другу. Скорбим. Приносим свои искренние соболезнования семье Елены Владимировны Сухаревой", - отметили в управлении здравоохранения региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952452-voditel-akimata-kostanaya-nasmert-sbil-vracha/