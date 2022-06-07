Автомобиль слетел в реку в Актюбинской области: есть погибший (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Рано утром 6 июня автомобиль "ЗАЗ-Шанс" слетел в реку Карахобда. Водителю выбраться не удалось, он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, рано утром 6 июня 55-летний житель села Курайли за рулем автомашины "ЗАЗ-Шанс" двигался по степной дороге в Алгинском районе.

При повороте вдоль реки Карахобда водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в водоем. Выжить мужчине не удалось.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что на остановке в Актобе произошла авария с участием грузовика и двух автобусов. Пострадали пассажиры общественного транспорта. Их с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973021-avtomobil-sletel-v-reku-v-aktyubinskoy-oblasti-est-pogibshiy-video/