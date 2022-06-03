ДТП с участием грузовика и двух автобусов произошло на остановке в Актобе (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

2 июня в Актобе произошло ДТП с участием грузовика и двух маршрутных автобусов, стоявших на остановке. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, ДТП произошло на автодороге Самара-Шымкент, напротив жилого массива "Жана Коныс" в Актобе. Участниками аварии стали грузовик и маршрутные автобусы №21 и №45, которые стояли на остановке.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Предварительно установлено, что водитель Howo, не приняв меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду, допустил столкновение с маршрутным автобусом №21, в котором находились 45 пассажиров.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

От удара последний врезался в маршрутный автобус №45, где было 33 пассажира.

С места происшествия пассажиров автобусов доставили в больницу с различными травмами. Их количество не уточняется. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972378-dtp-s-uchastiem-gruzovika-i-dvuh-avtobusov-proizoshlo-na-ostanovke-v-aktobe-foto/