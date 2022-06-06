Машину разорвало на части во время ДТП в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Близ Алматы произошло жуткое ДТП с участием двух легковых машин и автобуса. При столкновении одну из иномарок разорвало на две части. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показан автобус и разорванная пополам легковая машина. На проезжей части также стоят две кареты скорой помощи, полицейские и группа людей.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 4 июня в Карасайском районе с участием Mitsubishi Galant, Mazda и автобуса Yutong. Всем участникам аварии удалось выжить.

"Предварительно установлено, что 4 июня 24-летний водитель Mitsubishi на 36 км автодороги Алматы-Бишкек допустил столкновение с попутно ехавшей Mazda. Далее по инерции иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она опрокинулась и столкнулась с автобусом Yutong.

От удара легковую машину разорвало пополам, но водителю удалось выжить. Молодого человека с различными травмами госпитализировали в больницу Каскелена. Других пострадавших в ДТП не имеется", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту был составлен административный протокол по ст.610 ч.2 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Также сегодня произошло смертельное ДТП в Талгарском районе, где под колесами Subaru Impreza погибла 50-летняя женщина.

Предварительно установлено, что пешеход переходила проезжую часть в темное время суток в неустановленном месте. Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972733-mashinu-razorvalo-na-chasti-vo-vremya-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/