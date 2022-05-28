Появилось видео ДТП с выпускником, который на чужом Lexus слетел в канал в Таразе

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

В социальных сетях появилось видео нашумевшего ДТП с участием выпускника, который за рулем чужого Lexus слетел в канал. Авария произошла 25 мая возле монумента "Казахское ханство", расположенного по улице Тауке хана, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как при попытке резко развернуться, водитель потерял управление, сбил ограждение и слетел в канал. Все это происходило на глазах у других молодых людей, которые после случившегося бросились к упавшему Lexus.

В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили, что на этом видео действительно запечатлено резонансное ДТП с выпускником.

Напомним, ранее были опубликованы кадры последствий аварии. На них была видна машина, частичная ушедшая под воду.

Стражи порядка сообщили, что 25 мая 21-летний водитель Lexus со знакомыми выпускниками приехал к монументу, чтобы отпраздновать окончание школы. Пока он отлучился, один из парней без спроса сел за руль авто.

В итоге молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил опрокидывание в канал. Выпускник не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971449-poyavilos-video-dtp-s-vypusknikom-kotoryy-na-chuzhom-lexus-sletel-v-kanal-v-taraze/