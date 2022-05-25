Выпускник на чужом Lexus опрокинулся в арык в Таразе (видео)

Кадр из видео с места ДТП. Источник: instagram.com/zhambyl_police

В Таразе 17-летний школьник сел за руль чужого автомобиля, пока владелец отлучился, в результате, не справившись с управлением, опрокинулся в арык, об этом сообщается на официальной странице ДП Жамбылской области в Instagram.

Инцидент произошел сегодня, 25 мая, возле монумента "Казахское ханство", расположенного по улице Тауке хана города Тараз.

Как установили полицейские, 21-летний водитель Lexus со знакомыми выпускниками приехал на вышеуказанный объект, чтобы отпраздновать окончание школы.

"Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.

17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию, в момент совершения ДТП подросток был трезв", - говорится в сообщении ДП.

Школьника в присутствии родителей привлекли оштрафовали на 63 600 тенге. С родителями провели профилактическую беседу.

"В случае необходимости вопрос восстановления автомобиля может быть решен между сторонами в суде в гражданском порядке", - заключили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971041-vypusknik-na-chuzhom-lexus-oprokinulsya-v-aryk-v-taraze-video/