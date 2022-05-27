Авария с наездом на "летник" кафе в Алматы: стало известно состояние пострадавших

ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Управлении общественного здравоохранения города Алматы рассказали о том, как себя чувствуют пострадавшие в результате ДТП, в котором машина снесла летнюю площадку заведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В УОЗ сообщили, что в результате аварии травмы получили две девушки. Сразу после ДТП медики доставили обеих пострадавших в приемный покой Городской больницы скорой неотложной помощи.

Их полностью обследовали травматолог и нейрохирург. Показаний к госпитализации не было.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшим дали рекомендации, после чего отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Сама же авария, напомним, датируется еще 24-м мая, но известно о ней стало лишь недавно из соцсетей. Произошла она на пересечении улиц Толи би и Ауэзова: авто марки Toyota Camry снесло летную площадку заведения, расположенного на углу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971406-avariya-s-naezdom-na-letnik-kafe-v-almaty-stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshih/