Автомобиль снес "летник" заведения в Алматы, пострадала девушка (видео)

ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В южной столице автомобиль на высокой скорости въехал на летнюю площадку перед кафе. Пострадала женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Как предварительно установили в полиции, 24 мая года в 19:47 водитель автомашины марки Toyota Camry ехал на запад по улице Толе би.

На пересечении с улицей Ауэзова во время поворота налево водитель Camry допустил столкновение с авто марки Volkswagen Polo, водитель которой ехал по улице Толе би на восток.

Водитель Polo после аварии покинул место происшествия. Toyota по инерции продолжила ехать на восток. Потеряв управление транспортом, водитель Camry заехал на территорию летней площадки, находившейся на углу заведения общепита.

На "летнике" в тот момент находилась женщина, она получила травмы. Медики доставили пострадавшую в одну из больниц города Алматы.

Полицейским предстоит расследовать данный факт и принять процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971332-avtomobil-snes-letnik-zavedeniya-v-almaty-postradala-devushka-video/