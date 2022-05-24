ДТП с пятью погибшими в ВКО: единственный выживший – в тяжелом состоянии

Кадр из видео очевидца: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Медики рассказали о состоянии 43-летнего мужчины, чудом выжившего в страшном ДТП в Восточно-Казахстанской области – в результате аварии погибли сразу пять человек, передает КТК.

22 мая недалеко от села Калбатау Жарминского района ВКО случилась авария: иномарка столкнулась с прицепом трактора. Водитель седана, как рассказали в полиции, выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с задней частью прицепа.

В итоге, автолюбитель и четверо пассажиров легковушки погибли на месте.

В результате ДТП выжил лишь 43-летний мужчина, но он до сих пор в тяжелом состоянии. Врачи не решаются делать прогнозы.

Полиция начала расследование по данному факту.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970695-dtp-s-pyatyu-pogibshimi-v-vko-edinstvennyy-vyzhivshiy-v-tyazhelom-sostoyanii/