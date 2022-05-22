Пять человек погибли в жутком ДТП с участием трактора в ВКО (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Сегодня, 22 мая, утром в районе села Калбатау Жарминского района ВКО произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских, 36-летний водитель Nissan Cefiro на 959-м км автодороги "Алматы Усть-Каменогорск" столкнулся с прицепом трактора марки "Беларус". Сообщается, что водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и врезался в заднюю часть прицепа.

В результате аварии на месте скончались водитель и четверо пассажиров японского седана, еще один человек с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970473-pyat-chelovek-pogibli-v-zhutkom-dtp-s-uchastiem-traktora-v-vko-video/