О состоянии пострадавших в ДТП на Аль-Фараби в Алматы рассказал врач

ЦГКБ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Врач Центральной городской клинической больницы Алматы рассказал о состоянии пострадавших в ДТП молодых людей. Авария произошла вчера поздно вечером. В результате один человек погиб, четверо пострадали, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ЦГКБ, сюда попали трое пострадавших 20-ти лет. Двое мужчин получили сотрясение мозга и множественные ушибы тела. Их состояние стабильное, находятся в палате.

"Сегодня ночью к нам поступили пострадавшие в ДТП трое молодых людей, двое из них – в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Поступили в отделение и были госпитализированы с диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей".

Один поступил в тяжелейшем состоянии, сразу же была оказана помощь и он был взят на ИВЛ, переведен сразу же в отделение реанимации, где проводилась интенсивная терапия. У него тяжелые политравмы – травма грудной клетки с ушибом легкого, в результате которого образовался гемоторакс, было подозрение на ушиб сердца", – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ Манас Абдылдаев.

Он добавил, что лечение проводится в полном объеме. Также проводится полное диагностическое исследование, для которого приглашали специалистов со всего города.

Четвертый пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной марки Toyota Garcia, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, не справился с управлением, где допустил наезд на бетонный бордюр. После этого, по данным полиции, по инерции Toyota столкнулась с автомобилем Chevrolet и налетела на металлическую опору рекламного щита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970307-o-sostoyanii-postradavshih-v-dtp-na-al-farabi-v-almaty-rasskazal-vrach/