Один человек погиб и четверо госпитализированы после ДТП в Алматы (видео)

ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Крупное ДТП произошло в городе Алматы на проспекте Аль-Фараби. В результате один из пострадавших скончался, а еще четверо были доставлены в больницу, передает Zakon.kz.

Вчера вечером в социальных сетях стали появляться видео с места ДТП в Алматы. На кадрах можно было заметить искореженный автомобиль, который передней боковой частью врезался в столб.

Позже корреспонденты сообщили, что пострадал автомобиль Toyota Camry Gracia, который столкнулся с Chevrolet Tracker.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель Toyota ехал в западном направлении по Аль-Фараби. Когда он проехал торговый центр Esentai Mall дорога стала уже, и водитель зацепил автомобиль Chevrolet Tracker.

После столкновения Toyota вылетела за проезжую часть и, проехав несколько метров вдоль арыков, врезалась боком в опору рекламного щита.

Корреспонденты сообщили, что в результате ДТП погиб один из пассажиров автомобиля, а еще трое и водитель были госпитализированы. Их состояние оценивается, как тяжелое.

Из поврежденной машины пострадавших вызволяли спасатели при помощи спецоборудования. Эти кадры также были засняты очевидцами.

Отмечается, что на месте происшествия возник большой затор в обоих направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970179-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-gospitalizirovany-posle-dtp-v-almaty-video/