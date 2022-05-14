ДТП с автобусом в Жамбылской области: двоим пострадавшим ампутировали руки

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Двум пассажирам автобуса, который ранее перевернулся в Жамбылской области, ампутировали руки. Еще одну девушку с переломом позвоночника доставили в Тараз с помощью санавиации, передает телеканал КТК.

Появились новые подробности о состоянии пострадавших в результате серьезного ДТП в Жамбылской области. 12 мая на трассе перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Узбекистана в Алматы. 2 человека погибли и еще 33 пострадали.

На данный момент четверо мужчин из числа пассажиров находятся в реанимации. Двоим из них из-за тяжести травм пришлось ампутировать по одной руке.

Еще одну пострадавшую - 28-летнюю девушку - перевезли в Тараз с помощью санавиации. Она сломала позвоночник в нескольких местах.

"На данный момент госпитализировано 16 граждан, четверо – в отделении реанимации, 12 – в отделении хирургии. В реанимационном отделении у пациентов травматическая ампутация конечностей, верхних конечностей.

Там и сотрясения, там и переломы и так далее. Санавиация с города прибыла, всю медицинскую помощь они в полном объеме получают", - сообщил журналистам заместитель главного врача ЦРБ Жуалынского района Нурбай Ергебеков.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в салоне перевернувшегося автобуса в момент аварии также находились граждане Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969275-dtp-s-avtobusom-v-zhambylskoy-oblasti-dvum-postradavshim-amputirovali-ruki/