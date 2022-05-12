Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом в Жамбылской области (видео)

Место происшествия. Фото: ДП Жамбылской области

12 мая примерно в 15.50 часов на 571 километре автодороги Западная Европа-Западный Китай произошло крупное ДТП, в котором погибли два человека, еще 33 - пострадали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

По предварительным данным, из-за ухудшения погодных условий (дождь и град) водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.

"В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия. В больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969046-dva-cheloveka-pogibli-i-33-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-zhambylskoy-oblasti-video/