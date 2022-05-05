Наезд на женщину с детьми в Нур-Султане: задержанный мужчина оказался пьян

Женщину и двоих несовершеннолетних сбили в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

4 мая в столице водитель автомобиля Lada Largus наехал на троих пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому переходу. Полицейские сообщили, что мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

"4 мая текущего года около 15:00 водитель автомашины марки Lada Largus, следуя по улице Кенесары на пересечении с проспектом Республики, выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на троих пешеходов (ранее в полиции сообщили о двоих пострадавших – прим. ред.), которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу", – сообщили представители ведомства.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали 26-летняя женщина и двое несовершеннолетних – годовалый ребенок и 16-летняя школьница. Отмечается, что после осмотра врачей дети были отпущены домой.

Как сообщалось ранее, после совершения наезда водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия и скрылся.

"Оперативно принятыми мерами сотрудниками полка патрульной полиции автомашина, за рулем которой находился 58-летний водитель, была установлена во дворе дома по улице Отырар.

По результатам освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии опьянения", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В ведомстве также сообщили, что в отношении задержанного начато досудебное расследование. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания ДП Нур-Султана, а автомашина водворена на коммунальную стоянку.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что необходимо быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968219-naezd-na-zhenschinu-s-detmi-v-nur-sultane-zaderzhannyy-muzhchina-okazalsya-pyan/