Водитель сбил женщину и ребенка и попытался скрыться с места ДТП в Нур-Султане (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris.p.astana

Сегодня, 4 мая, стало известно о серьезном ДТП в столице: машина сбила женщину и ребенка в коляске на одной из улиц Нур-Султана. В результате аварии есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о ДТП появилась в сообществе kris.p.astana в Instagram.

В описании к посту говорится, что авария произошла в 15:05 на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары-хана.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями по случившемуся в пресс-службы Департамента полиции и Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

В полиции сообщили, что водитель автомашины марки Lada Largus допустил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полка патрульной полиции нашли и задержали машину с водителем во дворе дома по улице Отырар. За рулем находился 58-летний мужчина, его направили на освидетельствование.

"По данному факту проводится дознание. По результатам (процедуры - прим. ред.) к виновному будет принято решение согласно действующему законодательству", - заверили в пресс-службе департамента.

В свою очередь, в пресс-службе Управления общественного здравоохранения сообщили, что в результате ДТП пострадали женщина и ребенок.

Их доставили в медучреждения: ребенка - в городскую многопрофильную детскую больницу №2, а женщину - во взрослый стационар той же больницы.

На данный момент информации об их диагнозах и текущем состоянии нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968039-voditel-sbil-dvuh-zhenschin-i-rebenka-i-popytalsya-skrytsya-s-mesta-dtp-v-nur-sultane-video/