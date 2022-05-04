Водитель сбил женщину и ребенка и попытался скрыться с места ДТП в Нур-Султане (видео)
Сегодня, 4 мая, стало известно о серьезном ДТП в столице: машина сбила женщину и ребенка в коляске на одной из улиц Нур-Султана. В результате аварии есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация о ДТП появилась в сообществе kris.p.astana в Instagram.
В описании к посту говорится, что авария произошла в 15:05 на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары-хана.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями по случившемуся в пресс-службы Департамента полиции и Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.
В полиции сообщили, что водитель автомашины марки Lada Largus допустил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники полка патрульной полиции нашли и задержали машину с водителем во дворе дома по улице Отырар. За рулем находился 58-летний мужчина, его направили на освидетельствование.
"По данному факту проводится дознание. По результатам (процедуры - прим. ред.) к виновному будет принято решение согласно действующему законодательству", - заверили в пресс-службе департамента.
В свою очередь, в пресс-службе Управления общественного здравоохранения сообщили, что в результате ДТП пострадали женщина и ребенок.
Их доставили в медучреждения: ребенка - в городскую многопрофильную детскую больницу №2, а женщину - во взрослый стационар той же больницы.
На данный момент информации об их диагнозах и текущем состоянии нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968039-voditel-sbil-dvuh-zhenschin-i-rebenka-i-popytalsya-skrytsya-s-mesta-dtp-v-nur-sultane-video/