Ребенка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Павлодаре водитель иномарки сбила ребенка, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

ДТП произошло вчера, 19 апреля, около 8:45 в Павлодаре.

Как сообщили в полиции, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Кia Cerato, совершила наезд на пешехода 2011 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Отмечается, что сейчас машина находится на специализированной штрафстоянке, а полицейскими проводится проверка по данному факту.

Напомним, что председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов озвучивал статистику ДТП с участием детей. По его словам, на 12 апреля с начала года в Казахстане в ДТП погибло 33 ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965914-rebenka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare/