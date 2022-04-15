Стало известно, как ребенок получил тяжелые травмы в Туркестанской области

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В департаменте полиции Туркестанской области озвучили причину серьезных травм, которые получил полуторагодовалый ребенок. Мальчик оказался на операционном столе после того, как мама отправила его в детский сад на дежурной машине, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДП Туркестанской области, 12 апреля примерно в 15.00 часов в дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение о том, что в больницу с травмами поступил ребенок.

"Установлено, что мальчик получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля возле детского сада в селе Шаульдер", - отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрировали по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Автомашина Opel водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы.

"Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в департаменте полиции региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Туркестанской области полуторагодовалый малыш оказался на операционном столе после того, как мама отправила его в детский сад на дежурной машине.

Медики рассказали, что ребенок получил травмы головы, переломы и множественные ссадины лица.

В отделе развития человеческого потенциала Отырарского района заявили, что в тот день детей развозил Opel, мальчик вышел из машины, споткнулся о камень и получил телесные повреждения. Однако его мать в эту версию не поверила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965256-stalo-izvestno-kak-rebenok-poluchil-tyazhelye-travmy-v-turkestanskoy-oblasti/