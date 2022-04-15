Ребенок получил переломы и сотрясение в детском саду в Туркестанской области

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Полуторагодовалый ребенок оказался на операционном столе после после того, как мама мальчика отправила его в детский сад на дежурной машине. В саду заявили, что ребенок споткнулся и упал, но мама малыша в это не верит, передает Otyrar.kz.

Инцидент произошел в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области.

В детской больнице рассказали о состоянии пострадавшего малыша.

"Ребенка к нам доставили 12 апреля примерно в 18:00 в состоянии средней тяжести. Обследование показало, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом верхней, бедренной кости со смещением, множественные ссадины лица и части головы.

Была проведена экстренная операция, которая продлилась около сорока минут. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней тяжести", - сообщил врио руководителя отдела детской областной больницы Галымжан Байторе.

В отделе развития человеческого потенциала Отырарского района заявили, что травмы ребенок получил при падении.

"В этот день по инициативе родителей, для развозки детей в детский сад работала автомашина марки "Опель". Ребенок вышел из машины, побежал к своему воспитателю и споткнулся о камень. В результате ребенок упал, получил ссадины головы и лица, а также перелом тазобедренной кости", - прокомментировала произошедшее руководитель отдела развития человеческого потенциала Отырарского района Жанат Мусатаева.

Но мама пострадавшего малыша в эту версию не верит. Она считает, что воспитатели что-то скрывают. Кроме того, сам инцидент произошел утром, но родителям сообщили о случившемся лишь к полудню.

"В детском саду мне нагло врут, что он якобы просто упал, когда выходил из машины. Они просто издеваются надо мной. Водитель избегает встречи, не отвечает на вопросы. Ко мне приходила директор садика и говорит, сколько нужно денег, мы заплатим, только чтобы я не писала заявление. Мол, я еще молодая, рожу, не пиши, говорят они. Я что, кошка или собака, чтобы каждый год, каждый месяц рожать детей? А я все равно напишу заявление, я требую наказать виновных", - цитирует издание маму ребенка.

В полиции сообщили, что в отношении водителя легковушки начато расследование.

Правоохранителям предстоит выяснить, как именно малыш получил столь серьезные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965136-rebenok-poluchil-perelomy-i-sotryasenie-v-detskom-sadu-v-turkestanskoy-oblasti/