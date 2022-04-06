"Отказали тормоза": автобус протаранил 9 машин на трассе в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Близ южной столицы произошло крупное ДТП с участием 9 машин и пассажирского автобуса. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показан автобус с сильно поврежденной передней частью кузова, а также несколько битых иномарок, среди них внедорожник и легковые автомашины.

"У автобуса отказали тормоза. Я чудом успел увернуться. Я был бы первым, потом Mercedes, Camry. У меня жена сидела за мной с ребенком", - написал в комментариях к видео один из пользователей.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария произошла 6 апреля в 11.30 часов в Карасайском районе. Человеческих жертв удалось избежать.

"35-летний водитель автобуса на автодороге Алматы-Жандосово из-за отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz).

Несколько пассажиров вместе с травмированным водителем автобуса доставили на медобследование в больницу Каскелена", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963776-otkazali-tormoza-avtobus-protaranil-9-mashin-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-video/