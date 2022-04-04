36-летний полицейский погиб в ДТП в Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области

4 апреля на 37-м году жизни скоропостижно скончался участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы УП Тараза Кадыр Бадыров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Руководство и личный состав департамента полиции Жамбылской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Кадыра Сурхадиновича в связи с его безвременной кончиной.

"Майор полиции Кадыр Бадыров показал себя высокопрофессиональным сотрудником и замечательным человеком. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметили коллеги.

В ДП региона уточнили, что страж порядка погиб в ДТП в Байзакском районе.

Напомним, в середине марта в Атырауской области произошла авария с участием патрульной машины, в ней пострадали 7 человек. Момент столкновения двух автомобилей попал на видео. Позже стало известно, что после ДТП в реанимации скончался полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963435-36-letniy-politseyskiy-pogib-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/