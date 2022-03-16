7 человек пострадали в ДТП с участием полицейского авто в Атырауской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

Утром 16 марта на трассе Атырау-Индер произошла авария с участием патрульного автомобиля. С места ДТП 7 человек доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

По информации ведомства, 16 марта около 08.30 часов на трассе Атырау-Индер автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульной машиной Skoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек госпитализировали в больницу с различными телесными повреждениями.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

К тому же для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, понадобилась помощь сотрудников ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961098-7-chelovek-postradali-v-dtp-s-uchastiem-politseyskogo-avto-v-atyrauskoy-oblasti-foto/