Момент ДТП, в котором погиб полицейский, попал на видео в Атырауской области

Место происшествия. Кадр из видео: JexeNews

В соцсетях появилось видео столкновения Toyota Camry с патрульной машиной. Отмечается, что сегодня ночью в реанимации после ДТП скончался один из сотрудников полиции. Информацию подтвердили в ДП Атырауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео, снятого, судя по всему, регистратором в полицейском авто, видно, как на полосу встречного движения, а затем ближе к обочине несется машина.

В результате происходит столкновение с патрульным автомобилем. После чего запись прерывается.

Как ранее сообщали в ДП Атырауской области, авария произошла утром 16 марта на трассе Атырау-Индер. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульной машиной Skoda. С места происшествия 7 человек доставили в больницу.

К сожалению, пострадавший в ДТП полицейский скончался.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961447-moment-dtp-v-kotorom-pogib-politseyskiy-popal-na-video-v-atyrauskoy-oblasti/