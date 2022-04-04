Кроссовер снес дорожное ограждение в Мангистау (фото)

Фото с места ДТП: lada.kz

ДТП произошло в воскресенье, 3 апреля, на 43-м километре участка автодороги Актау - Жетыбай в Мангистауской области - водитель кроссовера врезался в дорожное ограждение.

О произошедшем сообщает Lada.kz, ссылаясь на Департамент полиции Мангистауской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, водитель кроссовера Lifan не справился с рулевым управлением и врезался в ограждение на обочине дороги.

Фото с места ДТП: lada.kz

В результате ДТП сам автолюбитель получил травмы. Его доставили в жетыбайскую сельскую больницу.

В больнице, между тем, сообщили, что мужчина получил ушиб шеи и грудной клетки. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Фото с места ДТП: lada.kz

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области водитель фуры уснул за рулем и врезался в автокран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963307-krossover-snes-dorozhnoe-ograzhdenie-v-mangistau-foto/