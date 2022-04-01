Водитель фуры уснул за рулем и врезался в автокран в Туркестанской области (видео)

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Водитель фуры уснул за рулем и врезался в автокран в Туркестанской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 апреля. На место аварии сразу выехали правоохранители, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские установили, что на 135 км трассы Шымкент-Самара произошло столкновение крана Renault Magnum и грузового автомобиля Volvo, двигавшихся в одном направлении.

Водитель фуры, следовавший за 25-тонным Renault, заснул за рулем и врезался в автокран. В результате последний перевернулся.

Патрулировавшие недалеко от места происшествия сотрудники батальона патрульной полиции сразу направились на данный участок дороги и помогли водителям. Мужчины не пострадали. Однако автотранспорту был нанесен материальный ущерб.

Стражи порядка отогнали перевернувшуюся машину на обочину и открыли движение.

Отмечается, что за рулем Volvo с российскими номерами был гражданин РФ. На сегодняшний день по данному факту проводится проверка. Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963157-voditel-fury-usnul-za-rulem-i-vrezalsya-v-avtokran-v-turkestanskoy-oblasti-video/