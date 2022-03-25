Пытался обогнать КамАЗ: 4 человека попали в больницу после ДТП в Павлодарской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Вчера, 24 марта, в Павлодарской области произошло ДТП, в результате которого четыре человека попали в больницу - водитель одного из авто попытался обогнать "КамАЗ" и выехал на встречную полосу, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 14:50 на автодороге "Теренколь-Михайловка", недалеко от села Актау Железинского района.

"37-летний водитель Toyota Camry при обгоне автомашины "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Accent", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В результате ДТП пострадали водители обоих авто и два пассажира Hyundai Accent. Все они госпитализированы с многочисленными травмами.

Автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi 100. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962070-pytalsya-obognat-kamaz-4-cheloveka-popali-v-bolnitsu-posle-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/