Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

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Один человек погиб, четверо пострадали в результате двух ДТП в Павлодарской области. Об этом сообщил департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

20 марта в 14.20 часов на 99 км автодороги Калкаман-Баянаул-Керней в районе села Бирлик 26-летний водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi 100.

В результате аварии 67-летний пассажир Audi от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один пассажир этой машины, а также водители обоих транспортных средств с различными травмами госпитализированы в больницу.

А 21 марта в 12.00 часов напротив дома 288 по улице Машхур Жусупа в Павлодаре 27-летний водитель Lada Granta, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961879-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/