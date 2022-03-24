Подробности о ДТП в Алматы, в котором погибла девушка, рассказали полицейские (видео)

Момент ДТП. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы столкнулись Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee, в результате чего погиб человек. Как позже выяснили полицейские, автомобиль Toyota Prado был угнан, а за рулем находился пьяный водитель, об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись 17 марта на пересечении улиц Хмельницкого и Гетте, в результате погибла девушка 2003 года рождения. Происшествие было зафиксировано камерами уличного видеонаблюдения.

Как рассказали полицейские, им поступила информация об угоне машины Toyota Prado. По словам владельца, автомобиль был припаркован по проспекту Сейфуллина.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Алматы. Отмечается также, что задержанный уже имеет две судимости.

"По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости. В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации.

Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян", – объяснил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Уголовное дело в отношении подозреваемого расследуется сразу по трем статьям УК РК: по части 3 статьи 345 УК РК, по статье 347 УК РК и по части 3 статьи 200 УК РК.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961983-podrobnosti-o-dtp-v-almaty-v-kotorom-pogibla-devushka-rasskazali-politseyskie-video/