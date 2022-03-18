Девушка погибла в результате ДТП с внедорожниками в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

ДТП с участием двух внедорожников произошло ранним утром 17 марта в Алматы. В результате аварии один человек погиб, еще один получил серьезные травмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Как рассказали в полиции, 21-летний водитель автомобиля Jeep следовал по улице Б. Хмельницкого в западном направлении. На пересечении с улицей Гете, поворачивая налево, водитель допустил столкновение с автомобилем марки Toyota.

Личность водителя Toyota пока не установлена.

"В результате ДТП водитель автомобиля Jeep и его пассажирка 2003 года рождения были доставлены в больницу. Позже девушка скончалась", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961172-devushka-pogibla-v-rezultate-dtp-s-vnedorozhnikami-v-almaty-foto/