Два человека погибли при опрокидывании Toyota Land Cruiser в Карагандинской области

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В Карагандинской области в результате опрокидывания в кювет внедорожника погибли два человека. Еще двое получили различные травмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника управления местной полицейской службы ДП региона Куаныша Зарубаева.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Кызылорда-Павлодар недалеко от поселка Жанаарка. За рулем Toyota Land Cruiser был 39-летний водитель.

По предварительным данным, причиной опрокидывания машины в кювет стала разгерметизация колеса.

"В результате разгерметизации заднего колеса водитель не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. 26-летний пассажир погиб на месте происшествия, вторая пассажирка 1987 года рождения скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Еще два пассажира с тяжелыми травмами доставлены в районную больницу поселка Атасу", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев.

Отметим, что на протяжении нескольких дней в Карагандинской области бушевала непогода. В результате метели, гололеда и плохой видимости в Караганде зафиксировано 17 ДТП с 11 пострадавшими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961790-dva-cheloveka-pogibli-pri-oprokidyvanii-toyota-land-cruiser-v-karagandinskoy-oblasti/