Lexus врезался в забор в Алматы: один человек погиб, трое пострадали (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Сегодня ночью в микрорайоне Ожет в Алматы случилась жуткая авария, в результате которой погиб 18-летний парень, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции южной столицы.

Как сообщили в ДП, 11 марта в 00:10 водитель Lexus RX-300, следуя по улице Сумбиле в южном направлении, не справился с управлением и врезался в забор частного дома, после чего по инерции наехал на контейнер.

В результате аварии погиб пассажир 2004 года рождения.

Водитель авто и еще два пассажира с различными травмами были доставлены в одну из больниц города.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы", - проинформировал начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Ранее сообщалось, что в Алматы случилось массовое ДТП с участием 4 авто. В результате аварии пострадали два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960187-lexus-vrezalsya-v-zabor-v-almaty-odin-chelovek-pogib-troe-postradali-foto/